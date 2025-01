Le parole di Arne Slot, allenatore del Liverpool, su Federico Chiesa.

La prima parte di stagione di Federico Chiesa al Liverpool non è stata come ci si aspettava: difficoltà a entrare nelle rotative, con davanti a sé i compagni di reparto che stanno vivendo una grande stagione.

L’allenatore dei Reds, Arne Slot, non perde però la fiducia: l’olandese continua a spendere belle parole sull’ex giocatore della Juventus.

In conferenza stampa, Slot ha parlato del rendimento di Chiesa e della sua posizione sul giocatore, con il futuro che potrebbe riservare qualche sorpresa all’attaccante azzurro.

Di seguito le parole dell’allenatore del Liverpool.

Liverpool, le parole di Arne Slot su Federico Chiesa

Arne Slot ha parlato di Chiesa: “Ogni partita rappresenta un’opportunità per ogni giocatore di guadagnare minuti in campo. Per Federico, però, la situazione è stata più complicata, non solo per le difficoltà legate alla sua condizione fisica, ma anche per la forte concorrenza con giocatori del calibro di Cody Gakpo, Luis Diaz, Diogo Jota, Darwin Nunez e Mo Salah. Tutti conoscono i numeri di Salah: è raro trovare una ragione per lasciarlo fuori, sia prima che durante una partita, soprattutto considerando la sua forma strepitosa”.

Slot ha continuato: “Per quanto riguarda Federico, il suo tempo limitato in campo non dipende solo dalla concorrenza, ma anche dal percorso che ha seguito per rientrare in forma. Gli altri erano già a pieno regime, mentre lui ha dovuto recuperare fisicamente. È un insieme di fattori che hanno inciso sul suo impiego finora”.

Infine, ha concluso: “Tuttavia, le prossime settimane e mesi saranno cruciali, e vedremo se potrà darci un contributo significativo, considerando che la seconda parte della stagione è ancora più importante della prima”.