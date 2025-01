Fiorentina, Ferrari: “Cercheremo una soluzione per Biraghi. Frendrup? Impossibile”

Il direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari, ha parlato di mercato.

Il mercato di gennaio prosegue per tutte le squadre di Serie A, con i dirigenti che cercano il colpo più giusto per rinforzare l’organico dei club.

Anche la Fiorentina ha fatto le sue mosse: è arrivata la cessione di Lucas Martinez Quarta al River Plate, per poi accogliere Nicolas Valentini.

Il direttore generale viola, Alessandro Ferrari, ha parlato dei possibili arrivi: Pablo Marì e Frendrup, con un occhio su Cristiano Biraghi in uscita.

Di seguito le parole del DG della Fiorentina.

Fiorentina, le parole di Ferrari

Ferrari ha esordito: “Stiamo lavorando, come hanno già detto il mister e Pradé, per individuare le soluzioni giuste che possano rafforzare un gruppo che sta già ottenendo ottimi risultati. Mari? In difesa abbiamo diversi giocatori, e lui è sicuramente un ottimo elemento”

Sulla possibile uscita di Biraghi: “Con Cristiano il dialogo è sempre stato positivo: si è chiarito con il mister, e ora tutto è ben definito per tutti. Cercheremo di trovare la soluzione migliore per lui”.

Il Direttore Generale chiude al possibile arrivo di Frendrup: “Sicuramente è un’opzione impossibile”