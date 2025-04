Lazio-Parma e le altre partite del sabato potrebbero essere rinviate a causa dei funerali di Papa Francesco: i dettagli

La partita tra Lazio e Parma della 34esima giornata di Serie A potrebbe essere rinviata.

Il giorno della gara, quello di sabato 26 aprile, sarà anche quello dei funerali di Papa Francesco, che si terranno alle 10 del mattino in Vaticano.

Per questo motivo, la partita potrebbe molto probabilmente slittare alla serata di lunedì 28.

Si resta in attesa dell’ufficialità e di capire se anche le altre gare della giornata di Serie A e non solo subiranno un cambio di programma.

Lazio-Parma a rischio rinvio

Con ogni probabilità, i funerali di Papa Francesco si terranno nella mattinata di sabato 26, giorno della partita tra Lazio e Parma.

Per il forte afflusso di fedeli previsto in direzione Vaticano, è molto probabile il rinvio della partita, che slitterebbe a lunedì sera.

Tutte le partite a rischio rinvio

Ma non solo Lazio-Parma potrebbe essere soggetta a rinvio. Infatti, quando l’8 aprile 2005 si tennero i funerali di Papa Giovanni Paolo II, non si giocò per lutto nazionale nessuna partita.

Se così fosse, slitterebbero anche le altre due partite in programma di Serie A, Como-Genoa e Inter-Roma, oltre a Sudtirol-Juve Stabia e Catanzaro Palermo di Serie B e a tutto il girone C di Serie C.