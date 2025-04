I TRM FC di Ciccio Caputo si qualificano al Mondiale per club della Kings League: decisiva la vittoria contro i Circus

Primi verdetti per il campionato italiano di Kings League: i TRM FC di Ciccio Caputo si sono qualificati automaticamente alle semifinali playoff. Ma non finisce qui.

Con la vittoria contro i Circus, i TRM si portano a 26 punti e confermano la vetta. Con il primato in classifica, la squadra di Caputo si qualifica, come anticipato, alle semifinali playoff, decisive per puntare alla vittoria dello split finale. Le squadre qualificate alle semifinali, inoltre, parteciperanno di diritto al Mondiale per club della Kings League, che si terrà a Parigi nei primi giorni di giugno.

Un traguardo importante per Ciccio Caputo e compagni, che al momento si trovano in vetta nel campionato italiano.

I TRM festeggiano così il raggiungimento di un obiettivo fondamentale anche per il futuro, trascinati dall’ex attaccante dell’Empoli ma non solo. Un altro punto di riferimento, infatti, è senza dubbio Alessandro Colombo, capocannoniere con 27 reti e considerato uno dei migliori giocatori della lega italiana.