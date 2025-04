L’esordio con Mourinho, Bove e la salvezza della Carrarese. Cherubini: “La mia big è la Roma”

L’appartenenza alla Roma, con cui ha rinnovato fino al 2027, e l’obiettivo salvezza con la Carrarese: l’intervista a Luigi Cherubini.

L’attaccamento a qualcosa o qualcuno è un legame emotivo forte e duraturo, solitamente in una relazione di cura e fiducia. “Dare “e “ricevere”, perché “la Roma è la Roma”. Luigi Cherubini si è raccontato in una lunga intervista a gianlucadimarzio.com, toccando diversi tasti della sua esperienza alla Roma, con cui ha rinnovato il suo contratto fino al 2027.

Il presente, però, si chiama Carrarese. Cherubini è in prestito fino a fine stagione e l’obiettivo è piuttosto chiaro in Toscana: “Dobbiamo salvarci. Per le qualità che abbiamo è quasi normale, siamo uniti e andiamo a mille. Quando c’è da fare la corsa in più si fa per il compagno. Sarebbe una sensazione bellissima per noi e i tifosi se dovesse arrivare”.

Un anno sorprendente quello della Carrarese, con un solo momento di difficoltà nel quale sono arrivate 5 sconfitte consecutive. La squadra, però, ne è uscita eccome: “Ci siamo compattati e abbiamo capito che non possiamo calare intensità e allenamenti. Ora siamo 11^ ma avremmo potuto essere anche più in alto...certe gare abbiamo sbagliato a gestirle, saremmo potuti essere nei playoff. Siamo forti e ci dobbiamo salvare perché ce lo meritiamo”.

Carrarese che, per centrare l’obiettivo, può contare su un aiuto extra campo: “I tifosi sono persone genuine e meritano tutto. Trasmettono questa cosa anche a noi, sono sempre stati lì a darci una mano. Spero che possano ambire alla Serie A e avere successo per altri 100 anni”.

Il legame con Mourinho e il crack “Piso”

Riavvolgendo il nastro, il passato di Luigi Cherubini si dipinge a due uniche tinte: il giallo e il rosso. Uno dei ricordi più forti e intensi risale al periodo in cui sulla panchina c’era Josè Mourinho: “Non ho neanche la forza di dirti cos’è lui, una persona tale che a ogni allenamento con lui hai lo stimolo di dare tutto. Ha allenato grandissime squadre e quindi ti leghi a lui umanamente. Quando accade questo, fai fatica a sbagliare le partite, è difficile che accada perché hai quella cosa dentro. Ha sempre messo la faccia coprendo i problemi che in tutte le squadre sussistono, lui dà tutto per noi e noi diamo tutto per lui”.

Cherubini ha giocato prevalentemente nelle giovanili, condividendo molte volte il campo con uno che la Roma ce l’ha nell’anima quanto lui, Niccolò Pisilli: “Oltre alle qualità tecniche, la sua dote è la costanza. Lui è sempre lo stesso, che giochi o non giochi gioca è sempre la stessa persona. È un giocatore che vede calcio, un crack. Ti piace come accarezza la palla, ‘Piso’ è ‘Piso’. In primavera sono stato anche con Pagano, anche lui è un crack”.

Il messaggio a Bove

Cherubini esordisce il 26 ottobre 2023 in Europa League, nella sfida contro lo Slavia Praga che la Roma vince per 2-0. Il marcatore che al 1′ sblocca la partita è Edoardo Bove.

Il legame con Edo è fortissimo: “Gli ho subito mandato un messaggio appena è successo, so che vuol dire per i propri familiari trovarsi in un momento così. Ti segna a vita. Edo è un ragazzo genuino e per bene, fa calcio come un ragazzo di 30 anni con già 10 di Serie A. Dispiace quando succedono queste cose, fortunatamente anche lui la può raccontare. Si merita tutto il meglio, non c’è altro da dire”.

Le sirene di Juventus e Milan, Cherubini: “Volevo solo la Roma”

Nelle ultime finestre di calciomercato, Luigi Cherubini ha attirato su di sé attenzioni importanti anche dalle altre big del campionato. La risposta e l’epilogo, però, sono stati un manifesto d’amore: “Sono stato 12 anni alla Roma, la mia big è la Roma. È un riconoscimento, lei mi ha dato tantissimo e io le ho restituito tutto fin da piccolo perché so il valore della maglia, del tifo… è difficile da spiegare”.

Cos’è la Roma? Cherubini ha risponde in tre parole: “La Roma è tutto. Ho pensato: troviamo l’accordo con la Roma e proseguiamo questo percorso insieme. Ovviamente essere accostati alla Juventus e al Milan è un piacere, significa che sto lavorando bene”.