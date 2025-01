Atalanta, Gasperini: “Sconfitta che facciamo fatica a digerire. Ne usciremo più forti”

L’allenatore dei nerazzurri è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la sfida con il Napoli

Partita emozionante quella del Gewiss Stadium, dove l’Atalanta e il Napoli si sono risposti colpo su colpo fino al termine dei 90′ minuti.

Vantaggio della Dea con Retegui, poi gli uomini di Conte la ribaltano con Politano e McTominay. Pareggio di Lookman con un super gol, poi Lukaku regala il gol dei 3 punti agli ospiti.

L’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il match.

Atalanta, Gasperini: “Abbiamo fatto una grande partita”

L’allenatore dell’Atalanta ha esordito: “Sapore della beffa? Una sconfitta che facciamo fatica a digerire per come è andata la partita. Però questo è il calcio, per noi è un risultato difficile, senza togliere niente al Napoli. Noi non siamo mai mancati, giochiamo ogni tre giorni e ci sta non esprimersi sempre al meglio. Bene sotto tutti gli aspetti, abbiamo fatto una grande partita“.

Poi, Gasperini ha continuato: “Non andiamo dietro a quello che può essere il risultato. L’unica partita sottotono è stata quella con l’Udinese. Oggi non abbiamo raccolto niente ma abbiamo giocato con grande qualità contro una squadra indubbiamente forte come il Napoli. Quando si esce da queste situazioni così, se ne esce sempre più forti“.

“Sono dispiaciuto per i ragazzi”

Infine, a concludere: “Tra poco Champions, poi campionato, Coppa Italia. Non abbiamo tempo di rammaricarci per una partita che non è girata bene per gli episodi. Errori che si pagano? Sono d’accordo. Abbiamo rovinato un risultato, staremo più attenti sugli episodi“.

“Ma come squadra non possiamo che reagire forte. Io sono dispiaciuto per i ragazzi, ma quando fai queste prestazioni hai la carogna dentro per ripartire. Mercato? Mai fatto discorsi in tal senso. Con la società non ne parlo da agosto“.