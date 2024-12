Dal gol alla Juventus al possibile trasferimento in bianconero: chi è Antonio Silva, il difensore che la Juve vuole a gennaio

Il 25 ottobre 2022 segnava il suo primo gol in Champions League contro la Juventus. Ora, più di due anni dopo, Antonio Silva potrebbe ritrovare i bianconeri, ma non da avversario.

Non è più un segreto che la Juve lo voglia a gennaio per rinforzare la difesa e anche il suo agente, Jorge Mendes, è uscito allo scoperto: “Vuole la Juve e la Juve lo vuole. Adesso tocca al Benfica decidere“.

Il difensore classe 2003, come vi abbiamo raccontato, spingerà col Benfica per aprire al suo trasferimento a Torino a gennaio in prestito.

Il d.s. Giuntoli ha da tempo individuato in lui il profilo giusto per la difesa, un centrale di grande prospettiva ma già con tanta esperienza accumulata tra Benfica e nazionale portoghese.

La carriera di Antonio Silva

Fino a oggi, Antonio Silva ha sempre vestito la maglia del Benfica. Arrivato dal Viseu (squadra della sua città) nel 2016, all’età di 13 anni, ha fatto tutta la trafila nelle giovanili del club fino ad arrivare in pianta stabile in prima squadra nell’estate 2022. Stesso percorso fatto con la nazionale portoghese, con cui è partito dall’Under 16 per poi arrivare tra i grandi. A soli 21 anni, ha già collezionato 107 presenze con la prima squadra del Benfica e 17 in nazionale maggiore, con cui ha preso parte anche all’ultimo Europeo.

Il suo è un talento precoce, sbocciato proprio nel 2022. A 19 anni, infatti, ha fatto il vero salto nel mondo dei grandi, dopo aver vinto da capitano la Youth League. Il suo passaggio in seconda squadra poi è stato rapido: dall’inizio della stagione 2022/23 si è preso il posto in prima squadra e da lì non l’ha più mollato. Il suo primo anno tra i grandi si è chiuso firmando un nuovo contratto, con cui il Benfica ha fissato una clausola da 100 milioni di euro per chi avesse voluto portarlo via. Ora, però, il suo percorso in patria potrebbe essere giunto al termine. In questa stagione ha perso il posto da titolare fisso e ha avuto meno spazio, mentre, nel frattempo, è arrivato l’interesse della Juventus. Proprio Torino potrebbe essere la sua prossima tappa.

La Juventus nel destino: tra incroci in campo e intrecci di mercato

Le strade di Antonio Silva e della Juventus potrebbero tornare a incontrarsi. Finora, il difensore ha incrociato la Juve solo da avversario, dando sempre dispiaceri ai bianconeri. La prima volta fu il 22 aprile 2022, proprio nella Youth League poi vinta dai portoghesi. Contro la Juventus in semifinale, infatti, fu il suo Benfica a passare ai rigori, spianandosi la strada per la vittoria per 6-0 in finale contro il Salisburgo.

Non andò diversamente 5 mesi più tardi, quando il Benfica venne a Torino per l’andata della fase a gironi di Champions League, battendo per 2-1 la Juve di Allegri. Fu la prima volta per Antonio Silva allo Stadium, in cui giocò da titolare e per tutti i 90 minuti. L’epilogo della terza sfida, il ritorno del mese successivo, fu un’altra vittoria del Benfica, un 4-3 in cui Antonio Silva segnò il suo primo gol europeo in carriera. Più di due anni dopo, il difensore potrebbe ritrovare i bianconeri, per la prima volta non da avversario, ma da nuovo compagno. La Juve lo ha scelto e lui ha scelto la Juve. Non resta che vedere se si compirà il suo destino bianconero.