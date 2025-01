Juventus attiva sul mercato: oltre alla difesa, i bianconeri lavorano anche per migliorare l’attacco e puntano l’ex Bologna Joshua Zirkzee

Non solo la difesa con Antonio Silva primo obiettivo (Clicca qui per i dettagli della trattativa): la Juventus vuole migliorare anche l’attacco a disposizione di Thiago Motta.

La società bianconera ha avviato i contatti con l’entourage dell’ex attaccante del Bologna, che sta trovando poco spazio al Manchester United e recentemente Amorim lo ha sostituito per scelta tecnica dopo appena mezz’ora di gioco.

L’idea della Juventus sarebbe quella di prendere il classe 2001 in prestito, ma per il momento il Manchester United non apre a questa soluzione.

I Red Devils, infatti, vorrebbero inserire un obbligo di riscatto.

Juventus, contatti con l’entourae di Zirkzee

L’avventura di Joshua Zirkzee al Manchester United non sta andando secondo le aspettative. Arrivato in estate dal Bologna, l’olandese sta faticando a trovare spazio e continuità. Prima con Erik Ten Hag e poi con Ruben Amorim, l’olandese non sta rendendo come ci si aspettava al momento del suo arrivo.

I numeri in stagione

In questo avvio di stagione, Joshua Zirkzee ha giocato diciannove partite in Premier League, in cui ha segnato tre gol e fornito un assist. Nell’ultima sfida contro il Newcastle, però, è stato sostituito per scelta tecnica dopo appena trenta minuti dopo la partenza da titolare. Tra le altre competizioni, l’olandese ha segnato un’altra rete in EFL Cup. Cinque presenze anche in UEFA Europa League, in cui ha fornito un assist ma non ha trovato nessuna rete.