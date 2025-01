Roma, interesse concreto per Frattesi: la situazione

La Roma è concretamente interessata al centrocampista dell’Inter Davide Frattesi con un trascorso nella primavera giallorossa

Davide Frattesi è un obiettivo concreto per la Roma. Il classe 1999 sta trovando poco spazio in stagione con la maglia dell’Inter ed è tornato nel mirino dei giallorossi, che lo hanno ceduto al Sassuolo nel luglio del 2017.

La Roma ha mostrato l’interesse e l’ex Sassuolo è disposto ad ascoltare. Il centrocampista non è contento dello spazio che sta avendo all’Inter.

L’Inter, intanto, non ha intenzione di cederlo nella finestra di gennaio e la valutazione è alta.

Roma, interesse concreto per Frattesi

La Roma torna con decisione su Davide Frattesi. Il classe 1999 ha giocato nella primavera giallorossa prima di essere ceduto al Sassuolo nell’estate del 2017. Prima del passaggio all’Inter, inoltre, la Roma ha provato a riportarlo nella capitale. A distanza di un anno e mezzo, i giallorossi hanno mostrato nuovamente l’interesse.

Davide Frattesi è disposto ad ascoltare la proposta giallorossa, anche a causa del poco spazio che sta avendo all’Inter. Tra tutte le competizioni, il classe 1999 ha giocato 21 partite in stagione, in cui ha segnato tre gol e fornito un assist. Soltanto otto sono le partite in cui è partito titolare. L’Inter non ha intenzione di cederlo nella finestra di mercato di gennaio e la valutazione è elevata, visto l’investimento della scorsa estate. La Roma, comunque, non valuta un eventuale scambio con Lorenzo Pellegrini.