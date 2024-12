Juventus, il Benfica ha rifiutato offerta per Antonio Silva: le cifre

I bianconeri spingono per portare Antonio Silva a Torino: il Benfica però fa muro all’offerta della Juventus

Antonio Silva è sempre il primo nome per la difesa della Juventus. Cristiano Giuntoli e Thiago Motta lo hanno individuato come profilo adatto per migliorare il reparto difensivo.

Il classe 2003 ha aperto al trasferimento in Italia e sarebbe pronto a lasciare il Benfica (Clicca qui per le parole di Jorge Mendes).

I bianconeri, che hanno deciso di mettere fuori rosa il capitano Danilo, puntano con decisione il difensore portoghese ma per il momento devono registrare il muro alzato dal Benfica.

Cristiano Giuntoli ha presentato una prima offerta, ma il club portoghese ha deciso di rifiutarla.

Juventus, le cifre dell’offerta per Antonio Silva

Dopo l’apertura ‘ufficiale’ di Jorge Mendes, la trattativa tra Juventus e Benfica è entrata nel vivo. La società bianconera ha presentato un’offerta in prestito oneroso a 5 milioni di euro e diritto di riscatto a 3o milioni. Il Benfica ha rifiutato la proposta bianconera.

La Juventus, adesso, dovrà riformulare l’offerta per provare a strappare il sì della società portoghese e regalare un nuovo rinforzo difensivo a Thiago Motta. Il classe 2003, intanto, aspetta.

I numeri in stagione

In questa stagione, Antonio Silva ha giocato sette partite in campionato, in cui ha trovato anche un rete contro il Santa Clara e fornendo un assist. Il portoghese ha anche giocato 184 minuti in UEFA Champions League, giocando da titolare contro Stella Rossa e Bayern Monaco e soltanto una manciata di minuti contro l’Atletico Madrid.