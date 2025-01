Bologna, Italiano: “Da allenatore non ho mai vinto a Empoli”

Le parole dell’allenatore del Bologna Vincenzo Italiano nel post partita della gara di Serie A giocata in trasferta contro l’Empoli

Dopo il big match tra Napoli e Juventus vinto dagli azzurri, sono state Empoli e Bologna a scendere in campo nella 22ª giornata di Serie A.

Partita che è finita in pareggio dopo il gol di Colombo e la risposta di Dominguez, reti arrivate nel primo tempo.

Punto che ha permesso alla squadra di casa di interrompere la striscia di sconfitte consecutive in casa e al Bologna di salire a 34 punti in classifica (con una gara in meno).

Al termine della gara è intervenuto nel post partita Vincenzo Italiano, allenatore dei rossoblù.

Empoli-Bologna, Italiano nel post partita

L’allenatore ha commentato la prova disputata dai suoi: “Non possiamo sempre avere ritmi altissimi, anche se io li pretendo. Credo che un grande merito vada dato anche all’Empoli che ha spezzato il gioco con i falli. Poi nel secondo tempo abbiamo alzato il baricentro e potevamo fare meglio su qualche palla sporca. Meglio di altre volte, l’avversario ci ha limitati e alla fine portiamo a casa questo punto che ci può stare. Non è scontato vincere, io non ho mai vinto a Empoli. Ci sta, domani si riparte“.

Per poi fermarsi su alcuni singoli: “Ndoye? Gli arriva la respinta e se calcia per me fa gol e vinciamo, come aveva fatto il Bologna l’anno scorso. Ma nell’arco di un campionato ci sta, arrivare sempre con un furore a mille non è facile. Bisogna sempre approcciare forte le partite, e se lo abbandoniamo facciamo queste partite. Ma ci sta considerando quanto speso tre giorni fa“.

“Per capirci parliamo la lingua del calcio”, le parole di Italiano

Italiano ha poi detto: “In che lingua parlo ai miei ragazzi? La lingua universale del calcio. Dobbiamo essere veloci a capirla e farla nostra”.

Per concludere: “Tra loro che hanno il professore di italiano e io che ho quello di inglese, cerchiamo di essere veloci“.