Empoli, D’Aversa: “Mercato? C’è bisogno di un attaccante e non solo”

Le parole dell’allenatore dell’Empoli D’Aversa al termine della partita di Serie A contro il Bologna.

Grazie alle reti di Colombo e Dominguez Empoli e Bologna hanno pareggiato 1-1. Un punto a testa.

Al termine della partita l’allenatore azzurro Roberto D’Aversa ha quindi analizzato la prestazione dei suoi ragazzi ai microfoni di Sky Sport.

“I ragazzi hanno fatto un’ottima prestazione contro la squadra più in forma del campionato, c’è rammarico per il gol subito”, ha esordito.

Su Fazzini, Esposito e Colombo: “Io ragiono sull’Empoli e non sulla Nazionale, poi se continuano così attirano l’attenzione di Spalletti ma anche di altri club“.

Empoli, le parole di D’Aversa

“Segnali positivi nell’atteggiamento c’erano stati anche a San Siro contro l’Inter – ha continuato -. Abbiamo messo in difficoltà quasi tutte le grandi tranne Inter e Milan. Siamo una squadra giovane, a volte abbiamo fatto degli errori che in Serie A si pagano caro”.

Chiosa finale sul mercato: “Numericamente c’è bisogno di un attaccante ma non solo in quel ruolo. Ci sta pensando la società, io devo solo pensare ad allenare. Sto vivendo questo mercato in maniera molto tranquillare”.