Asse Verona-Fiorentina, si lavora per gli scambi Valentini-Ghilardi e Faraoni-Biraghi

Fiorentina e Verona al lavoro per un doppio scambio: la situazione

Possibile doppio scambio tra Hellas Verona e Fiorentina, con le due società che stanno lavorando all’operazione.

Ghilardi potrebbe infatti lasciare Verona per la Fiorentina, con Valentini che farebbe il percorso inverso.

Anche l’altro scambio riguarderebbe la difesa, con Faraoni che potrebbe tornare a Firenze, mentre Biraghi potrebbe passare in gialloblù.

L’ormai ex capitano viola è fuori dal progetto della squadra di Palladino, mentre Faraoni ha già giocato a Firenze in prestito nella seconda metà della scorsa stagione.

La situazione

Verona e Fiorentina sono al lavoro per ritoccare il reparto arretrato e potrebbero concludere due scambi. Il primo sarebbe quello tra due centrali: Daniele Ghilardi e Nicolas Valentini. Il 2003 dei gialloblù ha giocato 12 partite in questo campionato e potrebbe andare a Firenze, con Valentini che farebbe il percorso inverso. L’argentino è appena arrivato dal Boca Juniors e era già stato proposto al Monza per arrivare a Pablo Marì, poi concluso come operazione singola.

L’altro scambio riguarderebbe Davide Faraoni e Cristiano Biraghi. Il primo ha collezionato solo 5 presenze con la squadra di Zanetti e farebbe ritorno nella squadra in cui ha già giocato in prestito nella seconda parte della scorsa stagione. Allo stesso modo, anche Biraghi non ha più trovato spazio con Palladino e non fa più parte del progetto viola. Per questo motivo si sta pensando allo scambio.