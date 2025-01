Monza, si avvicina il via libera del Milan per il prestito di Camarda

Il Monza attende l’ok del Milan per accogliere Francesco Camarda: il punto

Altra operazione importante del Monza in prestito. Dopo l’arrivo di Palacios dall’Inter, la società brianzola sta per accogliere un altro giovane dal Milan.

Si tratta di Francesco Camarda che, come vi abbiamo anticipato, Adriano Galliani ha richiesto in prestito secco fino a giugno.

Ora sta per arrivare il via libero del Milan all’uscita del classe 2007. I rossoneri stanno cambiando tanto in attacco, con Morata che va verso la partenza, mentre Gimenez può arrivare dal Feyenoord.

Altro rinforzo, invece, per il Monza, che ha chiuso anche per l’arrivo di Gaetano Castrovilli dalla Lazio.