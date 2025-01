Torino, Vanoli: “Nel finale ci è mancato il coraggio per vincere la partita”

L’intervista e le dichiarazioni post partita di Vanoli dopo Torino-Juventus, valida per la ventesima giornata di Serie A

Il derby di Torino si è chiuso con il risultato di 1-1, con le reti di Yildiz da una parte e Vlasic dall’altra.

Il turco ha aperto le marcature dopo poco meno di dieci minuti dal fischio d’inizio. Vlasic ha risposto in chiusura di primo tempo portando in parità il punteggio.

Al termine del match, Vanoli è intervenuto nella consueta intervista post partita per rilasciare delle dichiarazioni e commentare la prestazione dei suoi.

Di seguito, le parole dell’allenatore granata.

Torino, l’intervista di Vanoli post derby

Vanoli ha iniziato così la sua intervista post partita: “Nell’arco di questi mesi ci sono sempre successe tante cose per le quali abbiamo dovuto sempre cambiare. L’infortunio di Zapata ci ha tolto tanto a livello psicologo, oltre che tecnico. Da un mese a questa parte, stiamo tornando a fare quello che sappiamo. Era una partita importante per la nostra gente: un pizzico di fortuna in più poteva regalarci la storia”.

Ha poi continuato: “Litigio con Thiago Motta? Sono screzi che succedono: è il bello del calcio”.

Le parole dell’allenatore del Torino

Vanoli ha poi continuato: “Siamo partiti timidi. A volte siamo andati solamente in una pressione singola: quando l’abbiamo fatto collettivamente abbiamo fatto cose migliori. Eravamo messi bene in campo ma abbiamo attaccato poco la linea difensiva. Nel finale è mancato il coraggio per andare a vincere la partita”.

Infine, ha così chiuso la sua intervista: “Vlasic è un giocatore carico e con grandi qualità: è molto importante per noi”.