Juventus, Thiago Motta: “Dopo il vantaggio ci siamo abbassati troppo”

Le parole dell’allenatore della Juventus, Thiago Motta, nel post partita della gara contro il Torino di Vanoli

È il derby di Torino la terza gara del sabato di Serie A. La Juventus voleva tornare a vincere dopo il pareggio casalingo contro la Fiorentina la scorsa giornata.

I bianconeri, poi, più in generale nelle ultime 6 hanno rimediato 1 sola vittoria, contro il Monza, e 5 pareggi. Togliendo Monza gli ultimi 3 punti erano stati proprio quelli conquistati nel derby d’andata del 9 novembre.

Alla fine la partita si è conclusa 1-1 con le reti di Yildiz e Vlasic.

Nel post partita Thiago Motta ha parlato della prova della sua Juventus contro il Torino.

Juventus, l’intervista post partita di Thiago Motta

Thiago Motta ha cominciato l’intervista post partita commentando la gara: “Abbiamo fatto molto bene all’inizio. Dopo il vantaggio ci siamo abbassati come squadra: buttando la palla in area hanno creato situazioni pericolose. Nel secondo tempo siamo entrati bene in partita”.

L’allenatore bianconero ha poi continuato: “Possiamo fare meglio dal punto di vista dell’aggressività. Non abbiamo concluso nel modo giusto le azioni per vincere la partita. Negli spogliatoi abbiamo parlato di questa situazione: va bene organizzarsi, ma dobbiamo andare avanti e prendere campo”.

Le parole dell’allenatore bianconero

L’allenatore dei bianconeri si è concentrato anche sui dati circa i pareggi in stagione: “Sicuramente qualche pareggio di troppo: adesso recupereremo anche i ragazzi che hanno un grande sforzo fisico e pensiamo alla prossima gara contro l’Atalanta”.

Thiago Motta ha concluso la sua intervista post partita soffermandosi sui singoli: “Douglas Luiz? Sono molto contento della prestazione, perché abbiamo bisogno di quanti giocatori più possibili in forma in rosa. In questo momento Cambiaso lo devo ringraziare perché è sotto antinfiammatori per poterci dare una mano”.