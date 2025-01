Alla vigilia di Milan-Cagliari, Zlatan Ibrahimović ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport: le dichiarazioni

Poco prima della partita di campionato tra Milan e Cagliari, Zlatan Ibrahimović ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport.

Tra i temi trattati il cambio allenatore.

Successivamente, si è anche soffermato sulla Supercoppa vinta e sulla situazione mercato legata a Rashford.

Di seguito, le dichiarazioni dell’ex calciatore svedese.

Milan, le dichiarazioni di Ibrahimović

Ha iniziato parlando di: “Quello che cercavamo era una reazione, dare uno shock alla squadra. Importante è che la squadra abbia accettato il lavoro del nuovo allenatore, ora l’importante è continuare altrimenti il successo in Supercoppa vale meno. Dobbiamo avere una reazione anche in campionato per prendere i punti che si devono prendere“.

Ha continuato: “Sulle mie scelte? Siamo un team, lavoriamo come una squadra e ogni decisione la prendiamo da squadra. Poi ovvio che questa situazione è una nuova esperienza. Sono entrato in un gruppo in cui c’è forte pressione. Non ho paura, devo crescere. Ma sono umile, sia quando perdo che quando vinco. Nel gioco sono ignorante (ride, ndr)”.

Ha poi fatto un punto sul mercato: “Rashford lo conosco molto bene, abbiamo giocato insieme quando eravamo più giovani. Ora è un uomo del Manchester. Non serve molto per convincerlo, il Milan è uno dei più grandi club del mondo“.