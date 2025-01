Le scelte ufficiali dei due allenatori per il match di San Siro.

Dopo il successo nella Supercoppa Italiana a Riyad il Milan è tornato in Italia e si prepara a scendere in campo a San Siro.

Nella ventesima giornata di Serie A i rossoneri affrontano il Cagliari di Davide Nicola.

I rossoblù hanno rialzato la testa, dopo 5 sconfitte consecutive tra campionato e Coppa Italia, vincendo per 2-1 all’U-Power Stadium contro il Monza di Salvatore Bocchetti.

Di seguito le formazioni ufficiali.

Milan-Cagliari, le formazioni ufficiali

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo; Musah, Fofana; Pulisic, Reijnders, Leao; Morata. Allenatore: Conceicao

CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Palomino, Luperto, Obert; Makoumbou, Adopo; Zortea, Viola, Felici; Piccoli. Allenatore: Davide Nicola

Milan-Cagliari, dove vedere in tv e streaming

La sfida tra il Milan e il Cagliari, valevole per la ventesima giornata di Serie A, si giocherà allo stadio Giuseppe Meazza e il fischio d’inizio sarà sabato 11 gennaio alle ore 20:45. L’incontro sarà visibile in diretta sull’app di Dazn e su Sky Sport Uno.

Il match sarà visibile anche in streaming su NOW TV e sull’app Sky Go.