Le parole di Thiago Motta dopo la partita di Champions League tra Benfica e Juventus.

Termina la group phase della nuova Champions League, con le diciotto partite giocate mercoledì 29 gennaio che hanno dato i verdetti definitivi.

La Juventus cade nel proprio stadio contro il Benfica, dopo essere andata in svantaggio già nel primo tempo con il gol di Pavlidis.

Con il risultato dell’Allianz Stadium, i bianconeri si posizionano al ventiduesimo posto in classifica, con un possibile derby italiano contro il Milan in caso di sorteggio, oppure contro il PSV Eindhoven.

Al termine del match, l’allenatore bianconero è intervenuto in conferenza stampa.

Juventus, le parole di Thiago Motta dopo il Benfica

L’allenatore bianconero ha esordito: “Se non siamo stati superiori all’avversario la responsabilità è mia che sono l’allenatore. Abbiamo giocato meglio nel secondo tempo, ma la loro vittoria è stata meritata. Quando perdiamo, siamo i primi a non essere soddisfatti. Dobbiamo migliorare rapidamente perché domenica ci aspetta un’altra sfida. Oggi ci è mancata incisività negli ultimi metri, ma la vittoria degli avversari è meritata. Oggi non abbiamo meritato la vittoria. Dobbiamo correggere alcuni aspetti rapidamente. “

Poi, ha continuato: “Kalulu? È scivolato e ha sentito tirare. Locatelli da difensore centrale ha fatto bene, abbiamo dovuto sistemare i giocatori in altre posizioni, l’importante è che loro riescano a dare la disponibilità e a dare il cento per cento. Alti e bassi? La sconfitta fa sempre male, perché siamo una grande squadra, la Juventus è una squadra che si prepara sempre per vincere. Quando si perde non ci sono alibi“.

Infine, ha concluso parlando delle possibili avversarie: “Sono due avversarie di livello, giocheranno il playoff per loro merito. Quando arriverà la partita ci prepareremo e cercheremo di essere pronti”