Termina la group phase della nuova Champions League: le squadre qualificate agli ottavi e ai playoff dopo l’ultima giornata.

Con diciotto partite in contemporanea, si è giocato l’ultimo turno della group phase di Champions League, che ha sancito i verdetti per la fase successiva di questo nuovo format della coppa più prestigiosa per i club.

Quattro squadre italiane qualificate, con solamente il Bologna che dovrà abbandonare la competizione, nonostante la storica vittoria al Dall’Ara contro il Borussia Dortmund.

Le prime otto squadre della classifica si qualificano direttamente agli ottavi, mentre quelle tra la nona e la ventiquattresima posizione si dovranno giocare l’accesso alla fase successiva tramite un playoff andata e ritorno.

Andiamo a scoprire insieme i verdetti di questa prima fase della Champions League 2024-25.

Le squadre qualificate agli ottavi e ai playoff della Champions League 2024-25

In cima alla classifica e direttamente qualificate alla fase successiva, sono otto le squadre che accedono agli ottavi di finale: in cima alla classifica il Liverpool, seguito dal Barcellona, dall’Arsenal e dall’Inter. Al quinto posto l’Atletico Madrid, forte dello 0-4 in casa del Salisburgo, e dal Bayer Leverkusen. Gli ultimi due posti sono riservati a Lille e Aston Villa.

Accedono ai playoff l’Atalanta, dopo il pareggio con il Barcellona, seguita da ben quattro squadre a pari merito: Borussia Dortmund, Real Madrid, Bayern Monaco e Milan. A seguire, PSV Eindhoven, Paris Saint-Germain e Benfica, fresco di vittoria contro la Juventus.

Il Monaco, il Brest e il Feyenoord occupano rispettivamente la diciassettesima, la diciottesima e la diciannovesima posizione. Ventesimo posto per la Juventus, che cade in casa con il Benfica. Ultimi tre posti dei playoff per il Celtic, Manchester City, che si salva battendo il Bruges, ventiquattresimo, con in mezzo lo Sporting CP.

Le squadre eliminate

Salutano la competizione, invece, i fanalini di coda Slovan Bratislava e Young Boys, come il Salisburgo, il Girona e il Lipsia. Subito sopra lo Sparta Praga, lo Sturm Graz e la Stella Rossa, così come il Bologna che termina il suo ritorno in Champions League al ventottesimo posto. Caselle venticinque, ventisei e ventisette occupate rispettivamente da DinamoZagabria, a cui non basta il successo contro il Milan, Stoccarda e Shakhtar Donetsk.