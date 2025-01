Udinese, piace Tchatchoua come rinforzo per la fascia destra

Interesse da parte dell’Udinese per Tchatchoua come rinforzo per la fascia destra: la situazione con il Verona.

L’Udinese continua a essere attenta sul mercato alla ricerca di rinforzi in questa sessione invernale per consegnare a Kosta Runjaic una rosa ancora più competitiva.

I bianconeri sono al momento al nono posto in classifica con 26 punti e vengono da quattro risultati utili consecutivi.

Per puntellare la rosa, la dirigenza friulana sta valutando di intervenire sulla corsia di destra che vede Ehizibue (infortunatosi contro l’Atalanta per via di una lesione al flessore della gamba destra) e Rui Modesto (arrivato in estate dall’AIK).

Il nome che piace all’Udinese è quello di Jackson Tchatchoua dell’Hellas Verona.

L’Udinese pensa a Tchatchoua del Verona

All’Udinese piace Tchachoua dell’Hellas Verona. Le parti tuttavia non sono ancora vicine a una possibile chiusura a breve per portare l’esterno in bianconero.

I dialoghi ci sono e si tratta. Nei prossimi giorni potrebbe arrivare l’accelerata decisiva.