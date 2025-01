Verona, offerta di 10 milioni del Marsiglia per Belahyane

Il Marsiglia è su Reda Belahyane dell’Hellas Verona: il club francese ha presentato una prima offerta per il centrocampista.

Il Verona ogni anno scova talenti in giro per il mondo e li valorizza in maglia gialloblù. Anche quest’anno Paolo Zanetti ha a disposizione diversi giovani interessanti.

Uno di questi è Reda Belahyane, centrocampista classe 2004 arrivato dal Nizza lo scorso gennaio, che è uno dei punti fermi dell’allenatore.

19 presenze per lui fino a questo momento in Serie A condite anche da due assist.

Prestazioni che hanno attirato su di lui le attenzioni del Marsiglia che è pronto a fare un tentativo per riportarlo in Francia.

La situazione tra Verona e Marsiglia per Belahyane

Il Marsiglia è su Reda Belahyane. Il club francese ha fatto una prima offerta per il centrocampista classe 2004 gialloblù di 10 milioni di euro. La richiesta dell’Hellas Verona però è di 15 milioni. Vedremo se nei prossimi giorni diminuirà la forbice tra domanda e offerta tra le parti.

A Sogliano come possibile sostituto piace Marko Pasalic, fratello del centrocampista dell’Atalanta Mario, che gioca Rijeka in Croazia.