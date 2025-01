Ferraris, firmato l’accordo tra Genoa, Sampdoria e Cds per la riqualificazione dello Stadio

Le ultime novità sulla riqualificazione del Ferraris come nuovo stadio per la Sampdoria e il Genoa: gli aggiornamenti.

Firmato a Palazzo Tursi l’accordo per la riqualificazione dello Stadio Luigi Ferraris. Nel pomeriggio di giovedì 23 gennaio, alla presenza del vicesindaco reggente Pietro Piciocchi, è stato sancito l’impegno congiunto tra Genoa, Sampdoria e la CdS Holding per arrivare entro il 31 marzo alla presentazione di una proposta vincolante per il restyling dello storico impianto genovese. Il progetto sarà affidato al prestigioso Studio Boeri, con la conclusione dei lavori prevista per il 2029.

L’incontro, iniziato alle 16:30, ha visto la partecipazione di figure chiave delle tre realtà coinvolte: Flavio Ricciardella (Chief Operating Officer) e Alessandro Galleni (Chief Strategy Officer) per il Genoa; Matteo Manfredi (Presidente) e Raffaele Fiorella (Ceo e Consigliere) per la Sampdoria; e Maurizio Moretti (General Manager) per la CdS Holding.

L’accordo siglato non si limita alla sola realizzazione della nuova infrastruttura, ma abbraccia anche la futura gestione e proprietà del complesso sportivo.

La CdS Holding, già protagonista del progetto Waterfront Levante, collaborerà con Genoa e Sampdoria per sviluppare un piano di riqualificazione che tenga conto delle esigenze sportive, infrastrutturali e urbane della città.

Le parole di Manfredi

A margine dell’evento è intervenuto il presidente della Sampdoria Matteo Manfredi che ha dichiarato: “L’impegno nostro è quello di valorizzare lo stadio e questa città, ringrazio l’amministrazione per aver contribuito a questo processo che chiaramente avrà tante difficoltà in futuro ma fino a qui il piglio ed stato molto positivo. Cds sta dando una grossa mano e anche il Genoa è qui con noi per contribuire a questo grande progetto, quindi il nostro impegno è quello di grande serietà e anche celerità”.

“Mi unisco a quanto detto dal presidente della Sampdoria, l’impegno è un impegno che abbiamo preso con grande attenzione, un impegno serio. Sappiamo cosa rappresenti lo stadio per entrambe le tifoserie, siamo pronti a mettere la massima professionalità a disposizione per cercare di fare questo progetto nel migliore dei modi possibili. Sarà la volta buona? Sicuramente si”, ha aggiunto il Chief Operating Officer Flavio Ricciardella.

Le parole di Moretti: “Credo che oggi nasca il nuovo stadio Ferraris”

Anche il General Manager Cds Maurizio Moretti ha commentato a margine l’incontro: “Credo che oggi nasca il nuovo stadio Ferraris, siamo orgogliosi della fiducia che abbiamo avuto da parte della città e di queste due prestigiose squadre, ringraziamo Genoa e Sampdoria di questo percorso non facile, perché il derby non è solo in campo ma anche a livello societario, ma devo dire che lo sforzo che è stato fatto fino ad adesso ci consente di fare un passo importante e positivo. Ringraziamo amministrazione per averci aiutato a raggiungere questo risultato. – le parole del General Manager di Cds – Ci aspetta la parte più operativa, dobbiamo entrare nel dettaglio degli accordi e dobbiamo traguardare l’offerta vincolante al Comune per lo stadio per poi partire con i lavori”.

“Stiamo valutando le possibilità di acquisizione o una concessione d’uso, sono gli elementi che valuteremo con Genoa e Sampdoria in primo luogo e poi con l’amministrazione comunale. Abbiamo tre assi su cui lavorare, oggi lo stadio Ferraris ha fatto il suo tempo e non è adeguato agli standard internazionali: che sia sicuro e accogliente per il pubblico e che sia all’altezza dell’ambizione dei giocatori e della storia delle squadre, e oggi non lo è. Chi oggi entra negli spogliatoi non ha quell’idea di storia. E poi dobbiamo lavorare sul quartiere, la nostra ambizione è creare nuove piazze, nuovo verde, nuovi parcheggi ma ci sono idee importanti che potremmo sviluppare insieme all’amministrazione. Una data per la fine dei lavori? Posso fornirvi una data, sicuramente prematura, ma che è il 2029, perché bisognerà permettere alle squadre di giocare e di farlo in maniera dignitosa durante i lavori. Ma quello che posso dire oggi è che mentre Milano e Roma discutono ancora, Genova riesce ad avviare un percorso in maniera veloce”, ha poi concluso.