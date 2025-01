Miglior attacco e seconda miglior difesa: la Lazio consolida il primo posto

La Lazio chiude la penultima gara di questa prima parte di Europa League da imbattuta e praticamente sicura del primo posto

Un’altra grande Lazio, forse meglio dire un’altra Lazio europea. I biancocelesti chiudono la penultima gara di Europa League con un posto in classifica e delle statistiche davvero invidiabili.

Oltre al primo posto, che ormai sembra cosa sicura, gli uomini di Baroni sono anche il miglior attacco della competizione con 17 reti in 7 partite.

Anche stasera contro la Real Sociedad, nonostante contro ci fosse quella che era la seconda miglior difesa d’Europa, i biancocelesti sono andati sul 3-0 nei primi 45 minuti con le reti di Gila, Zaccagni e Castellanos.

Nella serata dell’Olimpico la preoccupazione del pubblico biancoceleste e di Baroni, che in conferenza aveva sottolineato varie volte l’importanza della gara, è diventata subito felicità per la prestazione messa in campo.

Lazio regina dell’Europa League

Numeri davvero incredibili e che testimoniano un cammino perfetto della Lazio. I biancocelesti hanno vinto 6 gare su 7 giocate in Europa League, pareggiando solamente in casa contro il Ludogorets. In tutte le partite, poi, hanno segnato almeno due gol.

Il primo posto è praticamente certo: per perderlo nell’ultima giornata i biancocelesti dovrebbero uscire sconfitti dalla gara contro il Braga mentre Eintracht Francoforte e Athletic Bilbao dovrebbero battere rispettivamente Roma e Viktoria Plzen recuperando 7 gol di differenza reti.

Baroni: l’uomo copertina di questo cammino

Per Marco Baroni questa Europa League era la prima esperienza europea in panchina. L’allenatore della Lazio ha ripetuto ogni volta alla vigilia di una gara quanto fosse bello essere arrivato fino a qui e quanto i suoi giocatori dovessero essere felici di poter giocare certe competizioni.

Un messaggio che nello spogliatoio biancoceleste non è tardato ad arrivare, soprattutto vedendo quanto tutta la rosa si è messa in mostra nelle gare europee. Prima della gara di oggi contro della Real Sociedad Baroni sui suoi calciatori aveva detto: “Quando faccio qualche cambio tutti vorrebbero menarmi (ride, ndr), per noi l’Europa League è una festa“. È proprio questo spirito e questa voglia che ha portato la Lazio a dominare una competizione in cui ci sono squadre come Manchester United, Tottenham, Athletic Bilbao, Ajax e Lione.

Dopo la gara contro lo Sporting Braga la Lazio inizierà la fase a eliminazione diretta dell’Europa League e Baroni, senza dubbio, si augura che lo spirito di festa per le gare europee, oltre che quella genuina voglia di “menarlo” se si viene levati dal campo, accompagni i biancocelesti per ancora tanto tempo.