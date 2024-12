Sporting, il nuovo allenatore è Rui Borges

Rui Borges durante la conferenza di presentazione allo Sporting (screen)

Dopo poche giornate alla guida dello Sporting, è già addio con João Pereira

Con il passaggio di Ruben Amorim dallo Sporting CP al Manchester United, che ha pagato la clausola rescissoria ai portoghesi, lo stesso club lusitano ha dovuto trovare un sostituto all’altezza per la panchina.

L’eredità del classe 1985 alla guida dei Leoni, però, è stata molto pesante. A prendere il suo posto, con il club in vetta alla classifica di Liga Portugal, è stato João Pereira, 40enne ex calciatore di ruolo terzino promosso in prima squadra dopo l’addio del connazionale.

Non tutto, però, è andato come club e allenatore speravano. Il sostituto di Ruben Amorim non è mai riuscito a imporre il suo calcio: dal suo arrivo, la squadra di Lisbona ha perso due partite di Champions League e vinto solo una delle ultime quattro sfide in campionato, venendo sorpassati in vetta dai rivali del Benfica.

Con solo tre vittorie in otto partite disputate dopo aver assunto il controllo della squadra l’11 novembre, Pereira è diventato il primo allenatore dello Sporting nella storia a perdere quattro delle sue prime cinque partite come allenatore. E proprio sotto Natale, dunque, sono arrivati a poche ore di distanza l’esonero già nell’aria da qualche giorno e l’annuncio di Rui Borges come nuovo allenatore biancoverde.

Sporting, ecco il sostituto

Un cammino a tratti disastroso alla guida del “suo” Sporting, per João Pereira. Di sicuro non il percorso che si immaginava quando è stato promosso dalle giovanili alle riserve, fino poi alla Prima Squadra. Sotto Natale, quindi, si interrompe il rapporto tra il club e il portoghese.

Joao Pereira durante la conferenza di presentazione allo Sporting (screen)

Dalla pesante sconfitta per 5-1 contro l’Arsenal proprio dell’11 novembre fino a Santo Stefano, con un addio scontato. Nella mattinata di oggi, 26 dicembre 2024, però, è già arrivata l’ufficialità del nuovo allenatore. Il comando dello Sporting passa dunque a Rui Borges, ex Vitoria Guimaraes.

Dopo aver iniziato la stagione in bianconero e aver affrontato tra le altre anche la Fiorentina in Conference League, ora per Borges si apre una nuova parentesi. Il club biancoverde, infatti, ha pagato 4.1 milioni di euro per il suo trasferimento a Lisbona.