La top 11 under 23 della Serie B | Sognando la Serie A con Esposito e Shpendi

Pio Esposito, attaccante dello Spezia / Credit: Imago

Da Pizzignacco fino agli attuali protagonisti Shpendi e Pio Esposito, ecco la nostra top 11 under 23 del 2024.

La Serie B, come si evince anche dalla nostra top 11 under 23 del 2024, è da sempre una fucina di grandi talenti. Gli ultimi, tanto per citarne qualcuno, sono stati i vari Folorunsho o Federico Gatti. Altri, invece, hanno deciso di regalarsi momenti indimenticabili, e Alessandro Gabrielloni ne sa qualcosa.

Anche il 2024 ha messo in mostra davvero tanti calciatori di prospettiva, tra conferme e sorprese sono già diversi i profili che sono riusciti a ritagliarsi uno spazio da protagonista. E proprio durante questa stagione, come non accadeva da ormai troppo tempo, troviamo in testa alla classifica due giovani promesse: Cristian Shpendi e Pio Esposito.

Entrambi stanno trascinando Cesena e Spezia a suon di gol, i liguri sognano la Serie A mentre i romagnoli hanno fin qui recitato il ruolo di sorpresa, ma non troppo, del campionato.

Scopriamo insieme la nostra, personale, top 11 dei calciatori under 23 che hanno lasciato il segno nel 2024 targato Serie B.

Serie B, la top 11 under 23 del 2024: tutto sulla difesa

In porta, ovviamente, non poteva mancare Semuel Pizzignacco, ora in Serie A con il Monza ma tra le grandi sorprese della Serie B 2023/2024. Nonostante la retrocessione in Serie C della sua Feralpisalò, ha collezionato più di settanta presenze -tra terza serie e campionato cadetto- con la formazione lombarda prima di spiccare il volo verso la massima serie. Passando al reparto difensivo, invece, ecco Nicolò Bertola. Si tratta una delle certezze della squadra di Luca D’Angelo, e dopo l’esordio della scorsa stagione si è ormai affermato come uno dei migliori centrali della categoria.

Accanto a lui troviamo Daniele Ghilardi, attualmente in Serie A con l’Hellas Verona, che durante la scorsa stagione si è rivelato davvero importante per Andrea Pirlo e la sua Sampdoria, attestandosi tra i profili che hanno poi guidato la rimonta playoff. Sugli esterni, infine, ecco Edoardo Pieragnolo e Tommaso Barbieri, il primo è una delle piacevoli conferme della Serie B 2024/2025. Dopo il grande campionato con la maglia della Reggiana si sta infatti ripetendo anche con il Sassuolo di Grosso. L’ex Pisa, invece, sta tornando sui livelli visti con la squadra toscana, un dettaglio in più per la Cremonese di Stroppa.

Semuel Pizzignacco con la maglia della Feralpisalò / Credit: Imago

Sostanza e qualità, da Giovane a Bianco: ecco il centrocampo

A centrocampo, le scelte, ci riportano innanzitutto verso due nomi: Samuel Giovane e Gabriele Piccinini. Il primo è letteralmente il ‘motorino’ della Carrarese, spesso tra i migliori in campo si completa alla perfezione con capitan Nicolas Schiavi. Il secondo, invece, si è ormai ritagliato uno spazio da protagonista nel Pisa di Inzaghi, già quattro gol per lui, e dopo una prima stagione di ambientamento con i nerazzurri è ormai sulla strada giusta per il definitivo salto di qualità. Spazio poi ad Alessandro Bianco, passato in Serie A per vestire la maglia del Monza.

L’ex Fiorentina, durante la scorsa stagione, è stato uno dei punti fermi della Reggiana di Alessandro Nesta. Personalità e fantasia, accompagnate da 37 presenze totali, 2 gol e 2 assist. Principale punto di forza di una squadra che è poi riuscita a centrare senza particolari problemi l’obiettivo salvezza. Tra le sorprese del campionato ecco Tommaso Berti, uno dei punti di forza del Cesena di Mignani. Qualità con la palla al piede, tempi di inserimento e visione di gioco da categoria superiore, centrale o anche trequartista, un elemento di grande duttilità che vuole continuare a sognare insieme alla squadra romagnola.

Alessandro Bianco in azione con la maglia del Monza / Credit: Imago

Shpendi e Pio Esposito: attenti a quei due

L’undici perfetto di questo 2024 non può non tenere conto di due grandi protagonisti della Serie B 2024/2025, Cristian Shpendi e Pio Esposito. Una sfida a distanza, a suon di gol, che sta facendo letteralmente sognare le tifoserie di Cesena e Spezia. Il primo si sta confermando anche nella seconda serie del calcio italiano dopo aver trascinato i romagnoli alla promozione durante l’ultima stagione di Serie C.

Il secondo, invece, ha trovato la serenità giusta per esprimersi al meglio, dopo un primo anno di alti e bassi è diventato il grande leader della squadra di Luca D’Angelo, già nove reti realizzate in campionato e una doppia cifra ormai davvero vicina. Sorridono i liguri grazie, soprattutto, a Pio Esposito.