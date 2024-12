Pep Guardiola – Imago

Premier League in campo per il consueto Boxing Day: apre il Manchester City, chiude il Liverpool.

Santo Stefano in Inghilterra corrisponde a una cosa: il Boxing Day. Come da tradizione la Premier League scende in campo il 26 dicembre per un turno di campionato che, da sempre, ha regalato emozioni.

Ad aprire la 18esima giornata di Premier sarà il Manchester City di Pep Guardiola, impegnato alle 13.30 con l’Everton. Scivolati al settimo posto dopo il ko contro l’Aston Villa, i citizen vogliono scacciare la crisi contro i toffees di proprietà Friedkin.

Alle 16 si giocheranno cinque incontri in contemporanea. A Stamford Bridge il Chelsea di Enzo Maresca ospiterà il Fulham mentre il Tottenham farà visita al sorprendente Nottingham.

Debutto alla guida del Southampton, invece, per Ivan Juric. L’allenatore croato guiderà i Saints contro il West Ham: obiettivo vittoria che manca dal 2 novembre (l’unica, finora, della stagione). “Salvezza? Sarà un compito duro, ma sono ottimista – ha detto Juric durante la presentazione – I ragazzi devono essere positivi, lavorare duro e tutto è possibile“.

Liverpool, obiettivo titolo d’inverno

Alle 18.30 spazio a Wolverhampton-Manchester United (con i red devils che devono dimenticare il 3-0 subito a Old Trafford per mano del Bournemouth), infine alle 21 chiuderà la giornata il Liverpool di Arne Slot. I reds, primi in classifica, ospiteranno il Leicester e potranno diventare campioni d’inverno con un turno di anticipo.

Completeranno la 18esima giornata Brighton-Brentford e Arsenal-Ipswich, in programma venerdì 27 dicembre (rispettivamente alle 20.30 e alle 21.15). Il Brighton insegue una vittoria che manca da un mese (23 novembre in casa del Bournemouth) mentre i gunners vogliono confermare un posto nelle zone alte della classifica.

Ivan Juric – Imago

Premier League, il programma del Boxing Day

13.30

Manchester City-Everton

16.00

Bournemouth-Crystal Palace

Chelsea-Fulham

Newcastle-Aston Villa

Nottingham-Tottenham

Southampton-West Ham

18.30

Wolverhampton-Manchester United

21.00

Liverpool-Leicester