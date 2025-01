Bologna, continuano i contatti con Roman Vega: i dettagli

Il Bologna continua a lavorare per il terzino sinistro Roman Vega dell’Argentinos Juniors: le ultime sulla trattativa

I rossoblù guardano al futuro e hanno messo nel mirino il terzino sinistro ventenne di proprietà dell’Argentinos Juniors.

Il Bologna continua i contatti con Roman Vega, per provare a strapparlo al club argentino.

L’operazione è più per giugno che per gennaio, ma intanto i rossoblù vogliono mettere a segno un altro colpo in prospettiva.

Nella scorsa stagione, il classe 2004 ha giocato 22 partite in Superliga. Roman Vega ha anche collezionato due presenze con l’Argentina Under 23.