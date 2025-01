L’Empoli spinge per Christian Kouame: le ultime

L’Empoli spinge per l’attaccante Christian Kouame, in uscita dalla Fiorentina

La società toscana è alla ricerca di un attaccante da mettere a disposizione di Roberto D’Aversa per la seconda parte della stagione.

Viste le difficoltà per arrivare a Eldor Shomurodov (sempre più verso il Venezia), l’Empoli ha deciso di accelerare per Christian Kouame.

I toscani stanno spingendo per arrivare l’attaccante ivoriano in uscita dalla Fiorentina. I contatti per trovare la quadra sono frequenti.

In questa stagione, il classe 1997 ha giocato diciassette partite in Serie A, senza però trovare la rete. Un gol, invece, nelle otto partite giocare in UEFA Conference League.

IN AGGIORNAMENTO