Difensore centrale, esterno basso e regista: ecco tutti i ruoli di Renato Veiga, nuovo acquisto della Juventus

La Juventus e Renato Veiga: un binomio che diventa realtà. Il calciatore portoghese arriva a Torino – sponda bianconera – dopo la parentesi vissuta con la maglia del Chelsea. 21 anni, 22 il prossimo 29 luglio.

Potenza fisica e tanta esperienza. Ecco cosa porta il classe 2003 alla squadra di Thiago Motta.

Ma non finisce qui: difensore centrale, esterno o anche… regista. Il portoghese è un jolly. Prima di arrivare al campo è bene fare un remainder. Renato Veiga cresce nelle giovanili dello Sporting CP.

Nonostante l’esordio con la prima squadra non arrivi, il calciatore inizia a prendere confidenza con più ruoli in mezzo al campo. Difensore centrale, esterno basso o centrocampista. Un vero e proprio ‘tuttofare’.

Da difensore a regista: Juventus, ecco il jolly Veiga

Dopo la prima esperienza in Portogallo, nella stagione 2022/23 passa all’Augusta (Bundesliga). E l’anno dopo al Basilea.

Ecco, proprio in Svizzera, Veiga colleziona un totale di 26 presenze tra Super League e Coppa Svizzera… in un ruolo (non totalmente) nuovo per lui. Il bilancio: 4 partite giocate da difensore centrale, 14 da regista e 6 da centrocampista centrale.

Nella stagione successiva, il Chelsea vede in lui le qualità giuste. E lo acquista per un totale di 14 milioni di euro. Con la maglia dei ‘Blues’, però, Veiga torna al ‘suo ruolo originale’. Tra tutte le competizioni, infatti, il portoghese totalizza 18 presenze: 2 da difensore centrale, altrettante da regista e 14 da terzino sinistro.

Thiago Motta è pronto ad accogliere il suo Jolly. E chissà che lo stesso allenatore non decida di rilanciarlo proprio in mezzo al campo.