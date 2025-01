Marsiglia, De Zerbi: “Sconfitta meritata, abbiamo giocato male”

Le dichiarazioni di Roberto De Zerbi dopo il ko del Marsiglia con il Nizza in campionato.

Continua il momento buio del Marsiglia che cade anche in campionato nella sfida esterna con il Nizza. L’ultima vittoria dell’OM risale infatti all’11 gennaio nella sfida contro il Rennes.

Seguono poi la sconfitta con il Lille nei sedicesimi di finale di Coppa di Francia, il pareggio in campionato con il Raging Strasburgo e l’ultima sconfitta di ieri, domenica 26 gennaio, contro il Nizza.

“È una sconfitta meritata, abbiamo giocato male dall’inizio alla fine e abbiamo sofferto troppo dopo il primo gol subito. Anche se abbiamo provato ad attaccare dopo, non abbiamo mai avuto la rabbia e la determinazione di rimetterci in partita“. Esordisce così Roberto De Zerbi al termine del match.

L’allenatore del Marsiglia continua: “È un campionato difficile, guarda Lille, PSG e Lione che hanno perso punti questo fine settimana. Anche il Marsiglia ha perso un po’ contro una squadra forte. Dovremo ricominciare martedì ma non c’è molto da portare via da questa partita“.

Marsiglia, De Zerbi: “Sono deluso”

Sull’atteggiamento Roberto De Zerbi commenta: “Sono deluso, anzi mi dispiace. Quando perdiamo, perdiamo tutti insieme, dobbiamo assumerci le nostre responsabilità, io per primo. Può succedere perché non siamo invincibili, e ora dobbiamo rialzarci“.

Dopo un periodo negativo però come si fa a ripartire più forti di prima? l’allenatore del Marsiglia risponde: “Lo faremo con il nostro gruppo, con i nostri valori. Non c’è nessun segreto. È un duro colpo, non ce lo aspettavamo ma abbiamo bisogno di una partita importante contro il Lione domenica prossima. Abbiamo giocato bene contro Strasburgo e Lille“.