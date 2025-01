Roma, Ranieri: “Pellegrini è venuto da me, mi ha fatto capire che voleva essere capitano”

Le parole di Claudio Ranieri, allenatore della Roma, nel post partita del derby contro la Lazio, gara valida per la 19ª giornata di Serie A

Nella domenica sera della 19ª giornata di Serie A, è andato in scena allo stadio Olimpico il derby tra la Roma e la Lazio.

Le due squadre, arrivate alla gara con obiettivi diversi e posizioni in classifica ben differenti, hanno dato spettacolo tra gol e interventi in campo.

L’allenatore giallorosso aveva stupito tutti all’inizio della gara decidendo di schierare Lorenzo Pellegrini dal primo minuto. Scelta che ha ripagato, dato che il capitano ha aperto le marcature siglando il gol del temporaneo 1-0.

Al termine del match è intervenuto nella consueta intervista post partita Claudio Ranieri, che ha commentato la prestazione della Roma contro la Lazio.

Le parole di Ranieri nel post partita

L’allenatore giallorosso ha iniziato parlando della scelta a sorpresa nell’11 titolare: “Pellegrini ieri mi è venuto a parlare, facendomi capire che aveva una voglia matta di essere capitano nel derby. Non aspettavo altro. A Milano non era entrato bene, oggi ero convinto che avrebbe fatto una grande partita. È uno dei migliori centrocampisti italiani a far gol. Non mi ha chiesto di giocare, ma ho capito che la sua voglia era andata dove volevo io“.

Per poi concentrarsi sullo spirito di squadra: “Siamo una squadra adesso. Ognuno sa cosa fare e come aiutarsi. Sanno tenere le distanze, che sono importantissime. Dopo aver fatto un girone d’andata non bello, dobbiamo far capire che ci siamo, che abbiamo passato “la nuttata”; come diceva De Filippo. Mi aspetto una grande partita a Bologna: non ripetere la prestazione sarebbe tremendo. Dobbiamo lottare come fatto stasera“.

“Volevo ridare autostima”, le parole dell’allenatore giallorosso

Ranieri, che con questa vittoria arriva a 5 su 5 nei derby di Roma, ha poi aggiunto: “Nel derby l’allenatore deve fare da controbilancia. Si caricano da soli i derby, gli allenatori non devono mettere qualcosa in più. Devo far mettere qualcosa in più. Lavoro come sono abituato, infondendo serenità, voglia di fare. Mi sembra logico mettere dei campioni del mondo in squadra. Volevo ridare autostima“.

Per concludere anche una battuta sulla ressa che ha portato all’espulsione diretta di Castellanos: “Mi è dispiaciuto per quanto accaduto alla fine. Il derby era filato via serenamente, non dovevamo fare queste cose“.

Roma, Kone: “Ranieri? Mi piacerebbe come allenatore anche l’anno prossimo”

A seguire, anche Manu Koné è intervenuto ai microfoni della sala stampa al termine del match. “Se mi piacerebbe avere Ranieri come allenatore anche nella prossima stagione? Sì perché no. È un grande allenatore, lo sta dimostrando e ci ha portato carisma e fiducia“.

“Avevamo preparato la partita in questo modo. Avevamo analizzato gli avversari. Siamo partiti subito forte soprattutto nel primo tempo. Siamo contentissimi della vittoria“.