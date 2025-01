Il derby dei romanisti: Pellegrini e Ranieri motori della rinascita

Pellegrini torna titolare e sblocca la partita, Ranieri fa cinque derby vinti su cinque in panchina: i motori della rinascita della Roma

Era stata Napoli-Roma l’ultima da titolare in campionato di Pellegrini, poco più di un mese fa. Un mese complicato: discorsi di mercato, con la possibilità di vedere il 7 lontano da Roma già a gennaio, e soprattutto poco campo, pochi minuti giocati rispetto al solito

Un mese complicato testimoniato anche dall’emozione che Pellegrini non è riuscito a nascondere durante l’allenamento a porte aperte al Tre Fontane il 1 gennaio. “Un ragazzo sensibilissimo, non il solito romano che si lascia scivolare tutto addosso”: così l’aveva definito Ranieri alla vigilia di questa gara.

Proprio Ranieri ha sorpreso tutti schierandolo dal primo minuto e il capitano della Roma lo ha ripagato in 10 minuti sbloccando il derby con un bel tiro a giro dal limite dell’area di rigore. Pochi minuti dopo i giallorossi sono andati sul 2-0 con la rete di Saelemaekers.

In una bellissima atmosfera, in cui i tifosi di Roma e Lazio hanno dato spettacolo tra coreografia e sfottò, Ranieri vince il quinto derby su cinque da allenatore e la Roma infila il terzo risultato utile consecutivo.

Pellegrini, il mese complicato tra mercato e panchina

Un mese sicuramente non facile quello di Pellegrini, in cui si è parlato anche della possibilità che il 7 lasciasse la Roma in questa sessione di calciomercato. Alla fine, però, il capitano della Roma il suo messaggio l’ha mandato nella partita che in questa città è “la partita”.

Gol dopo 10 minuti ed esultanza sfrenata. Pellegrini, Ranieri e la panchina giallorossa: nessuno è riuscito a contenere l’entusiasmo. Alla fine dell’esultanza, poi, il capitano giallorosso guardando la curva ha baciato lo stemma, come a ribadire che nonostante tutto è sempre uno di quei ragazzi che il derby lo ha vissuto prima sugli spalti.

Ranieri fa cinque su cinque: l’uomo della rinascita

Da quando è arrivato Ranieri, quello della Roma sembra un altro campionato. I giallorossi, infatti, tranne l’inciampo di Como e le sconfitte contro Napoli e Atalanta, sembrano davvero essere rinati.

Una rinascita testimoniata anche dal pareggio contro il Milan a San Siro e dalla vittoria di stasera contro la Lazio, con Ranieri che vince il quinto derby su cinque da allenatore. Un nome che per i tifosi della Roma, quando è stato annunciato, ha rappresentato la speranza di poter rinascere. Saranno ancora 6 mesi quelli che il Sir passerà in panchina per poi restare comunque in giallorosso come dirigente. Una garanzia che, insomma, tutti i tifosi della Roma sono ben felici di tenersi stretta.