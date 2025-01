Lazio, Baroni: “Presi due gol brutti ed evitabili. Abbiamo difficoltà in attacco”

Le parole di Marco Baroni, allenatore della Lazio, nel post partita del derby giocato allo stadio Olimpico contro la Roma

Per Marco Baroni è andato in scena il primo derby da quando è arrivato sulla panchina biancoceleste.

Lazio che si è presentata al match come quarta forza del campionato, grazie ai 35 punti conquistati nelle diciotto precedenti uscite.

I biancocelesti, nonostante lo stop, stanno facendo bene non solo in campionato, ma anche in Coppa Italia, dove hanno superato il Napoli agli ottavi di finale e in Europa League, con cinque vittorie e un pareggio.

Al termine della gara, l’allenatore della Lazio Marco Baroni è intervenuto nel post partita per commentare il derby disputato contro la Roma.

Le parole di Baroni nel post partita

L’allenatore biancoceleste ha iniziato parlando della prestazione dei suoi: “Abbiamo preso due brutti gol. Peccato. Nel primo tempo siamo mancati di ritmo. Abbiamo fatto fatica a trovare velocità di manovra e andare sugli esterni. Ci è mancato ritmo. Erano due gol evitabili. Nel secondo tempo abbiamo giocato da Lazio. Ora dobbiamo ripartire. Siamo dispiaciuti per la nostra gente, ma nel secondo tempo ho visto la mia squadra. Ripartiamo da lì“.

Per soffermarsi poi su alcuni singoli, in particolare la scelta di Dele Bashiru al posto di Dia: “Siamo un po’ in difficoltà in attacco. Pedro è ancora fermo, Noslin l’ho forzato molto. Abbiamo pensato di partire con un centrocampista che ci avrebbe dovuto dare in profondità. La squadra è mancata nel primo tempo nel girare palla. “.

“Mercato? Siamo attenti”, le dichiarazioni dell’allenatore biancoceleste

Baroni ha poi detto: “I due gol ravvicinati ci hanno messo in una condizione non facile. Tra primo e secondo tempo abbiamo corretto alcune cose, abbiamo ripreso ad attaccare sugli esterni. Questa squadra non può fare a meno di giocare con questo ritmo, andando sugli esterni“.

Per concludere con: “Mercato? Siamo attenti con la società e con il direttore. Stiamo cercando di far crescere dei giocatori. Siamo arrivati con degli infortuni, ma non deve essere un alibi. Dobbiamo ripartire dall’identità. Questa la cosa più importante. Nel secondo tempo l’ho vista“.