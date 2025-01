Roma, Pellegrini torna titolare e sblocca il derby

Dopo poco più di un mese Lorenzo Pellegrini torna titolare per una gara di campionato e sblocca la gara contro la Lazio

Era Napoli-Roma, prima panchina del Ranieri Ter, l’ultima volta che Lorenzo Pellegrini era partito dal primo minuto in una gara di campionato.

Poco più di un mese complicato per il capitano giallorosso che da titolare ha giocato solamente la gara del 12 dicembre di Europa League contro lo Sporting Braga, in cui ha anche segnato un gol. Mese in cui si è emersa la possibilità di vedere Lorenzo Pellegrini lasciare la Roma già in questa sessione di calciomercato invernale

Alla vigilia del derby sul 7 della Roma Ranieri ha detto: “Lorenzo è un ragazzo sensibilissimo. Non fa parte della schiera dei romani che si lasciano scivolare tutte sulle spalle e vanno avanti. Si carica tutte le problematiche e questo non gli fa bene“.

Pellegrini che, tra le altre cose, era visibilmente emozionato anche all’allenamento a porte aperte al Tre Fontane organizzato il primo gennaio dalla Roma. È stato proprio il numero 7 al 10′ minuto con un tiro a giro dal limite dell’area di rigore a sbloccare la gara.

Roma, Pellegrini sblocca il derby

Bastano 1o minuti al ritorno da titolare a Pellegrini per sbloccare il derby contro la Lazio. Bella giocata al limite dell’area di rigore del numero 7 che poi mette la palla sotto l’incrocio dei pali con un tiro a giro.

Grande esultanza del capitano della Roma, di Claudio Ranieri e di tutta la panchina giallorossa che è corsa ad abbracciare il numero 7.