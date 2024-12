Ha fatto tanto parlare di sè il guantone usato da Ramsdale in Fulham-Southampton con 4 dita al posto di 5: ma c’è un motivo dietro la scelta

Durante la partita della diciassettesima giornata di Premier League tra Fulham e Southampton non ha lasciato indifferenti una scelta particolare fatta dal portiere del Southampton, Aaron Ramsdale.

L’ex Arsenal ha infatti giocato con due guantoni diversi. Mentre quello destro non aveva nulla di strano, quello sinistro aveva solo 4 dita anziché 5. Infatti, il medio e l’anulare dell’inglese sono stati praticamente fusi.

Ma la scelta, apparentemente strana, ha dietro una motivazione. Il portiere rientrava infatti da una frattura del dito medio che lo aveva costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico.

Con questo speciale guantone ha potuto tornare regolarmente in campo proteggendosi al meglio.

Ramsdale e il guantone a 4 dita

L’immagine del guantone di Ramsdale ha fatto il giro del web. Se in un primo momento non era chiara la motivazione, la scelta del portiere è stata presto spiegata. Il classe ’98 era al rientro da un infortunio che lo teneva fuori da oltre un mese. Nella partita del 9 novembre contro il Wolverhampton aveva rimediato una frattura al dito che lo ha poi costretto a operarsi.

Dopo essere stato sostituito da McCarthy durante la sua assenza, ha fatto il suo ritorno in campo contro il Fulham. Rientro sì, ma con grande prudenza. Per questo motivo ha giocato con lo speciale guantone a 4 dita, che gli ha permesso di unire il dito medio, fasciato a dovere, con l’anulare, per scongiurare il rischio di un nuovo infortunio.

Il momento del Southampton

Per il Southampton il ritorno in campo di Ramsdale è stato sicuramente una notizia positiva in un periodo molto difficile. I Saints sono ultimi in Premier League con soli 6 punti in 17 partite, a -12 dalla zona salvezza. Conto il Fulham è arrivato uno 0-0 che in questo momento però cambia poco la situazione di classifica.

Si spera che cambi qualcosa, invece, con l’ingaggio di Ivan Juric, che è ufficialmente il nuovo allenatore del club inglese. Dopo l’ultima esperienza negativa alla Roma, anche il croato spera di rilanciarsi in Premier League, accettando quella che al momento sembra una missione impossibile.