Le scelte definitive di Pecchia e Bocchetti per la sfida dell’Ennio Tardini.

Torna la Serie A dopo Natale e Santo Stefano: ad aprire la diciottesima giornata, oltre a Empoli-Genoa, ci sarà il match tra Parma e Monza, in programma alle ore 15:00 allo stadio Ennio Tardini.

Momento difficile per il Parma, che arriva da tre sconfitte consecutive con Inter, Verona e Roma. Il 5-0 contro i giallorossi nell’ultima uscita può portare a una reazione importante per la squadra di Pecchia, che ha bisogno di ritrovare punti per allontanarsi dalle zone pericolose della classifica.

Novità in casa Monza, che avrà Salvatore Bocchetti sulla panchina dopo l’esonero di Alessandro Nesta. La sconfitta contro la Juventus è stata decisiva per l’ex giocatore del Milan, con il club biancorosso che non vince dal 21 ottobre contro il Verona.

Di seguito, le formazioni ufficiali del match, a circa un’ora dal calcio d’inizio.

Parma-Monza, le formazioni ufficiali

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Hainaut, Valenti, Balogh, Coulibaly; Sohm, Keita; Man, Hernani, Mihaila; Cancellieri. Allenatore: Fabio Pecchia.

A disposizione: Chichizola, Corvi, Benedyczak, Almquist, Bonny, Valeri, Camara, Leoni, Trabucchi, Plicco.

MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Mari, Carboni; D’Ambrosio, Bondo, Bianco, Birindelli; Ciurria, Maldini; Caprari. Allenatore: Salvatore Bocchetti.

A disposizione: Pizzignacco, Mazza, Djuric, Sensi, De Almeida, Forson Omari, Maric, Valoti, Petagna, Postiglione, Martins, Colombo.

Dove vedere Parma-Monza in TV e Streaming

Il match tra Parma e Monza, in programma sabato 28 dicembre alle ore 15:00, si giocherà allo stadio Ennio Tardini. La partita si potrà seguire in diretta streaming su DAZN.