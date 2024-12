Le parole dell’allenatore rossonero alla vigilia di Milan-Roma

Il Milan si prepara a tornare in campo per l’ultima partita del 2024. I rossoneri affronteranno la Roma nel diciottesimo turno di Serie A.

Nella partita di San Siro, che si giocherà domenica alle 20:45, Fonseca va alla ricerca di conferme.

Nell’ultima partita il Milan ha battuto per 1-0 il Verona non senza faticare, ma tornando alla vittoria dopo lo 0-0 col Genoa.

In vista della prossima gara, l’allenatore portoghese ha parlato nella consueta conferenza stampa della vigilia. Di seguito le sue dichiarazioni.

Milan, la conferenza di Fonseca in vista della Roma

Fonseca ha iniziato parlando dell’infermeria rossonera: “Mi aspettavo di poter rivedere Pulisic. Sta bene, ma in questi ultimi due giorni non si è allenato con la squadra. Non è pronto per domani, neanche per la panchina. Loftus-Cheek sta meglio, Morata è pronto per giocare. Bennacer è molto motivato ma non ha la condizione fisica per fare 90 minuti, ma giocherà. Musah è in ritardo nel recupero, vediamo se ci sarà per la Supercoppa. Jimenez ci sarà, vedremo se giocherà come terzino o come esterno di centrocampo”.

L’allenatore del Milan ha poi proseguito parlando di Theo Hernandez: “Ha bisogno di recuperare fisicamente, ci ho parlato, ha la consapevolezza che può fare molto meglio. In questi ultimi giorni abbiamo lavorato insieme, sono positivo rispetto a lui. Nel 2025 voglio vedere una squadra con un atteggiamento più consistente. Bisogna pensare a una partita alla volta. La squadra non vede tutte le partite allo stesso modo, il problema è questo.”.

Fonseca: “La Roma è una grande squadra con un grande allenatore”

Il portoghese ha poi parlato del prossimo impegno, un vero e proprio incontro con il passato: “La Roma è un grande club, hanno una grande squadra con buoni giocatori e un allenatore che ha vinto tanto. Contro la Roma è sempre speciale per me, ma domani quando entrerò in campo sarà come sempre: avrò voglia di vincere la partita. Domani la partita delle grandi deluse di questo campionato? Non la penso così”.

Infine ha concluso facendo un punto sul mercato rossonero: “Siamo attenti, faremo tutto con la consapevolezza di quello che è meglio per la squadra. Ora sono concentrato sulla prossima partita, sulla Supercoppa, ma stiamo lavorando. Tomori via? Per me è una novità. È un grande professionista ed è molto utile alla squadra”.