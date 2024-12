Cambio di arbitro per il match tra Napoli e Venezia. Sarà Cosso ad arbitrare la sfida, mentre Marchetti sarà il quarto uomo.

Piccola variazione per il match tra Napoli e Venezia: non sarà più Marchetti ad arbitrare la partita.

L’arbitro ha subito un attacco influenzale improvviso e farà il quarto uomo.

A sostituirlo Francesco Cosso, inizialmente il quarto ufficiale designato: per il classe 1988 è la nona direzione in Serie A.

Dunque, inversione per quanto riguarda il direttore di gara a pochi minuti dall’inizio del match.

Cosso al posto di Marchetti per Napoli-Venezia

Imprevisto dell’ultimo minuto per il match tra Napoli e Venezia: non sarà più Matteo Marchetti a dirigere l’incontro. L’arbitro ha accusato un improvviso attacco influenzale ed è stato assegnato al ruolo di quarto uomo.

A sostituirlo sarà Francesco Cosso, inizialmente designato come quarto ufficiale. Per il classe 1988 si tratta della nona direzione in Serie A, un’occasione importante per confermare il suo valore nella massima serie.

L’inversione è avvenuta a pochi minuti dal fischio d’inizio, ma ci sarà il regolare svolgimento della partita nonostante il contrattempo.