Le parole del DS del Napoli, Giovanni Manna, nel pre partita della gara di Serie A tra il Napoli e il Venezia

È Napoli-Venezia la seconda gara di Serie A di domenica 29 dicembre. Entrambe arrivavano alla gara con la voglia di conquistare il risultato massimo.

Gli azzurri, infatti, avevano l’occasione di avvicinarsi all’Atalanta, che si è fermata sull’1-1 all’Olimpico contro la Lazio di Marco Baroni.

Gli arancioneroverdi, invece, avevano bisogno dei 3 punti per la lotta salvezza.

Prima della gara tra il Napoli e il Venezia Manna ha parlato della partita, degli obiettivi azzurri e del calciomercato.

Napoli, l’intervista pre partita di Manna

SULLA GARA: “Sicuramente è una partita molto complicata contro una squadra bel allenata e che gioca un calcio positivo. Siamo un gruppo che lavora tanto e che fa molti sacrifici. Sappiamo quello che dobbiamo fare, andiamo avanti per la nostra squadra“.

SU DANILO: “Gennaio è veramente un mercato complicato. È più facile rovinare gli equilibri che migliorare. Danilo è un calciatore della Juventus e non stiamo parlando con la Juventus. Vediamo se ci saranno le condizioni giuste per farlo“.

SUL CALCIOMERCATO: “Noi siamo partiti in questa stagione con un percorso. Abbiamo consolidato quello di buono già avevamo e abbiamo preso qualche calciatore per migliorare. In questo momento se vai a toccare e a inserire devi migliorare. Per farlo ci devono essere le condizioni e se ci saranno faremo“.