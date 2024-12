Udinese, la prima di Sanchez dal suo ritorno

Sono passati 4970 giorni dall’ultima volta che Sanchez aveva giocato con la maglia dell’Udinese una gara di Serie A

Era un Udinese-Milan del 22 maggio 2011 quando Sanchez indossò per l’ultima volta la maglia dell’Udinese. 4970 giorni dopo il calciatore cileno torna a giocare una partita di Serie A con la maglia bianconera.

Runjaic, infatti, ha deciso di dargli spazio gli ultimi 10 minuti di Udinese-Torino, gara in cui i friulani erano in vantaggio di due gol e si sono fatti rimontare.

Sanchez è tornato all’Udinese la scorsa estate e in questi mesi per alcuni infortuni non era riuscito ancora a giocare una gara. Il pubblico al momento del suo ingresso gli ha regalato una grande ovazione.