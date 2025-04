Borussia Dortmund-Barcellona, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Borussia Dortmund-Barcellona: le scelte di Kovac e Flick per il ritorno dei quarti di finale di Champions League

All’andata è stata quasi una passeggiata, ma ora di fronte al “muro giallo” il Borussia Dortmund vuole provare a salvare la faccia e anche a fare l’impresa.

Meno di una settimana dopo la sfida del Montjuic, Barcellona e Dortmund si ritrovano per i quarti di finale di Champions League. Il 4-0 dà ovviamente un grandissimo vantaggio ai blaugrana, che però non devono andare incontro a dei cali di concentrazione, soprattutto nei primi minuti di gioco.

Partita molto ostica anche dal punto di vista fisico per i tedeschi, che sabato hanno speso molte energie nella storica partita contro il Bayern Monaco pareggiata 2-2.

Dal canto loro, invece, i catalani hanno avuto la meglio per 0-1 sul Leganes mantenendo il gap di 4 punti sul Real Madrid 2° in classifica.

Le formazioni ufficiali di Borussia Dortmund-Barcellona

BORUSSIA DORTMUND (3-4-3): Kobel; Anton, Süle, Bansebaini; Couto, Nmecha, Groß, Svensson; Adeyemi, Guirassy, Beier. A disposizione: Meyer, Lotka, Salih zcan, Reyna, Brandt, Duranville, Ryerson, Watjen, Mane, Kabar, Gittens. Allenatore: Nico Kovac

BARCELLONA (4-2-3-1): Szczesny; Koundé, Araujo, Cubarsi, Gerard Martín; De Jong, Gavi; Yamal, Fermin Lopez, Lewandowski, Raphinha. A disposizione: Iñaki Peña, Kochen, Iñigo Martinez, Ferran Torres, Pedri, Ansu Fati, Torre, Christensen, Pau Victor, Dani Olmo, Eric Garcia, Fort. Allenatore: Hansi Flick

Karim Adeyemi, attaccante del Borussia Dortmund (Imago)

Dove vedere Borussia Dortmund-Barcellona in tv e in streaming

La sfida tra Borussia Dortmund e Barcellona, valida per il ritorno dei quarti di finale di UEFA Champions League, è in programma alle ore 21:00 allo stadio “Signal Iduna Park”.

Il match sarà visibile in diretta su Sky Sport 252, Sky Sport Max e in streaming su NOW TV e Sky GO.