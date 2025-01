Il Napoli non molla Garnacho: nuovi contatti. La situazione di Adeyemi

Il Napoli continua a lavorare per Adeyemi e Garnahco: la situazione

Il Napoli continua a lavorare per trovare il sostituto di Kvaratskhelia. Si gioca su due tavoli, i nomi sono sempre quelli di Adeyemi e Garnacho.

L’attaccante del Borussia Dortmund ha dato una parziale apertura al trasferimento, ma ancora non un sì definitivo. Intanto, dopo la partita con la Juventus ci saranno nuovi contatti per parlare dell’ingaggio.

Il giocatore, però, non vorrebbe lasciare il Dortmund prima di giugno, per non allontanarsi troppo dalla famiglia che vive in Svizzera.

Rimane in corsa anche Garnacho. Il Napoli vuole trovare un accordo economico con l’esterno argentino e il suo agente, con cui i contatti sono proseguiti, per poi convincere il Manchester United ad abbassare le pretese per il cartellino. Il Chelsea non si è ancora mosso per il classe 2004, che sta dando priorità al Napoli.