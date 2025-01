Juventus, si raffredda la pista Todibo: la situazione

Jean-Clair Todibo, West Ham (Imago)

Si raffredda la pista Todibo per la Juventus

Dopo Alberto Costa e Kolo Muani, e in attesa dell’arrivo in Italia di Renato Veiga, la Juventus cerca il 4° rinforzo per Thiago Motta.

Il focus principale riguarda il difensore centrale, con tanti nomi presenti sul tavolo. Nella giornata di giovedì si era parlato di un ritorno di fiamma per Todibo, ma la pista si sta ora raffreddando per due motivi.

Il primo è legato al fatto che il West Ham non ha aperto al prestito con diritto di riscatto proposto dai bianconeri; il secondo, invece, riguarda l’infortunio muscolare del difensore che dovrebbe tenerlo lontano dal campo per almeno altre tre settimane.

A questo punto continua a rimanere viva l’ipotesi Kelly del Newcastle, per cui si cerca la formula giusta per portarlo a Torino.

Juventus, Andrea Cambiaso

Le ultime su Cambiaso

Intanto, è da valutare ancora la situazione legata ad Andrea Cambiaso. Il Manchester City non si è ancora materializzato con la prima offerta ufficiale, che sarebbe potuta arrivare qualora gli inglesi avessero vinto a Parigi e si fossero direttamente qualificati ai playoff di Champions League.

Avendo speso già tanti soldi in questa sessione invernale, non c’è più la certezza che l’offerta per il terzino arrivi, anche se lui stesso e la Juve se la aspettano.