Ruben Amorim, allenatore Manchester United (Imago)

Le parole dell’allenatore dei Red Devils sull’esterno argentino che piace al Napoli

Un altro weekend di partite è terminato, e in attesa dell’ultimo turno delle coppe europee è tempo di tornare a concentrarsi sull’ultima settimana di calciomercato, che si preannuncia ricca di colpi di scena.

Tante le novità attese, le principali delle quali potrebbero arrivare da Napoli. Gli azzurri sono infatti alla ricerca del sostituto di Kvaratskhelia, e i nomi in cima alla lista di Manna e Conte al momento sono quelli di Garnacho e Adeyemi.

La situazione legata all’esterno argentino è in particolar modo da seguire attentamente, e a proposito anche Ruben Amorim, allenatore del Manchester United, ne ha parlato al termine della partita vinta contro il Fulham.

Su di lui l’ex Sporting ha dichiarato: “Tutto può succedere, lui sta migliorando in ogni aspetto e io sto cercando di trovare la posizione ideale per lui. Non so però cosa succederà”.