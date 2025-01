Guardiola è tornato a parlare di mercato e in particolare di Kyle Walker.

Poche novità in casa Manchester City. Alla vigilia del match di Premier League contro il Brentford, Pep Guardiola è tornato a parlare anche di calciomercato.

Negli ultimi giorni si è parlato molto dell’interesse di diversi club per Kyle Walker: “Nessuna novità. Non voglio aggiungere nulla, nessuna altra novità. Ho solo il Brentford nella mia testa. Se Walker sarà in squadra domani? Decideremo questo pomeriggio dopo l’allenamento“.

L’allenatore dei Citizens non nasconde le difficoltà del club, servirebbero infatti alcuni rinforzi: “Puntiamo alla difesa e al centrocampo, cioè dove puntavamo all’inizio della stagione. In attacco siamo più o meno a posto, ma in difesa abbiamo avuto difficoltà per tutta la stagione“.

Infine conclude: “Non saremmo nella posizione in cui siamo, ma abbiamo avuto difficoltà per tutta la stagione. Non è solo Rodri, abbiamo molti problemi nella difesa. Questa è la ragione per cui il club sta pensando che potremmo fare qualche trasferimento“.