Lo storico Cosenza è andato a trovare Denis Bergamini

Lo storico Cosenza allenato da Gianni di Marzio è andato a trovare Denis Bergamini

Un’incontro ricco di ricordi e tanta emozione. A Boccaleone (Ferrara), lo storico Cosenza allenato da mio padre, Gianni Di Marzio è andato a trovare Denis Bergamini e passare una giornata tutti insieme, anche al fianco di Donata, la sorella di Denis.

Presenti tanti volti noti, da Donata Bergamini a Guido e Denis Dalle Vacche. E ancora: Gigi Simoni, Agata Simoni, Claudio Simoni, Alberto Urban, Claudio Lombardo, Bruno Caneo, Mister Ferroni, Maurizio Giovanelli, Lucrezia Giovanelli, Jessica Giovanelli, Sergio Galeazzi, Antonio Schio, Andrea Poggi, Gianluca Presicci, Ugo Napolitano, Gigi De Rosa, Michele Padovano, Denis Padovano (figlio di Michele che ha deciso di chiamare così suo figlio in onore di Denis Bergamini).

E ancora: Adriana Padovano, Stefano Ruvolo, Marcello Nicolucci, Roberto Giansanti, Antonio Sassarini, Giovanna Sassarini, Ciccio Marino e Bruno Russo, Maurizio Neri, Bruno Carpeggiani, Federico Segato, Daniele Simeoni, Rudy Brunelli, Simone Presicci, Angelo Montrone.

Mi spiace davvero tanto non essere stato fisicamente lì con loro in questa giornata, ma averli sentiti in videochiamata ha rappresentato un momento molto emozionante pe me. Sono felice che Denis abbia ritrovato tutti i suoi amici, compagni di successi evita, che mai l’hanno abbandonato e dimenticato.