La probabile formazione della Lazio scelta da Marco Baroni per la sfida contro il Como

Dopo aver perso il derby contro la Roma, la Lazio torna in campo sempre all’Olimpico e ospita il Como di Cesc Fabregas nell’anticipo della ventesima giornata di Serie A.

I biancocelesti di Marco Baroni vogliono tornare alla vittoria dopo il pareggio contro l’Atalanta e la sconfitta dello scorso turno.

Venerdì 10 gennaio, la sfida tra Lazio e Como si giocherà all’Olimpico e il fischio d’inizio sarà alle ore 20:45.

Marco Baroni deve fare i conti con tante assenze e le squalifiche di Gila, Zaccagni e Castellanos.

Lazio, la probabile formazione per il Como

Formazione rimaneggiata per la Lazio, che deve fare i conti con diverse assenze. Zaccagni e Castellanos salteranno la sfida contro il Como per squalifica, mentre in difesa mancherà Gila. Marco Baroni opterà per il classico 4-2-3-1 con Ivan Provedel tra i pali. In difesa toccherà ad Alessio Romagnoli e Samuel Gigot. A destra spazio a Manuel Lazzari, mentre a sinistra Luca Pellegrini è in vantaggio su Nuno Tavares. In mezzo al campo spazio alla coppia composta da Mateo Guendouzi e Nicolò Rovella. Boulaye Dia sarà l’unica punta. Alle sue spalle ci saranno Gustav Isaksen, Loum Tchaouna e Fisayo Dele-Bashiru.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gigot, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Tchaouna, Dele-Bashiru; Dia. Allenatore: Marco Baroni.

Dove vedere Lazio-Como in tv e in streaming

La sfida tra la Lazio di Marco Baroni e il Como di Cesc Fabregas, valevole per la ventesima giornata di Serie A, si giocherà allo stadio Olimpico e il fischio d’inizio sarà venerdì 10 gennaio alle ore 20:35. L’incontro sarà visibile in diretta e in esclusiva sull’app di Dazn.

Per i cliente Sky Sport, Lazio-Como sarà visibile sul canale 2014 “Zona Dazn” previo abbonamento aggiuntivo.