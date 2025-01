Lazio-Como, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali scelte da Marco Baroni e Cesc Fàbregas per Lazio-Como, gara valida per la ventesima giornata di Serie A

La ventesima giornata di campionato si apre con l’anticipo di stasera, venerdì 10 gennaio, tra Lazio e Como. Calcio d’inizio alle ore 20:45.

Finora le due squadre hanno raccolto rispettivamente 35 e 18 punti, e occupano il quarto e sedicesimo posto in classifica.

I biancocelesti vogliono riscattare la sconfitta incassata dalla Roma nel derby dell’ultima giornata. La squadra di Baroni non vince da due partite e cerca la prima vittoria del 2025.

2025 che non è ancora iniziato per i ragazzi di Fabregas, dato il rinvio della partita del Milan a causa degli impegni dei rossoneri in Supercoppa. I lombardi vengono dalla vittoria per 2-0 contro il Lecce.

Le formazioni ufficiali

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gigot, Romagnoli, Pellegrini; Guendozi, Rovella; Isaksen, Tchaouna, Dele-Bashiru; Dia. All. Baroni

A disposizione: Mandas, Furlanetto, Noslin, Castrovilli, Hysaj, Basic, Lazzari, Tavares, Marusic

COMO: Butez; Van Der Brempt, Dossena, Kempf, Moreno; Engelhardt, Da Cunha; Strefezza, Paz, Fadera; Cutrone. All. Fabregas

A disposizione: Audero, Reina, Kone, iovine, Gabrielloni, Belotti, Fellipe, Braunoder, Mazzitelli, Dia, Andrealli, Chinetti, Verdi.

Dove vedere Lazio-Como in tv e streaming

La partita tra Lazio e Como si giocherà all’Olimpico di Roma venerdì 10 gennaio alle 20:45. La partita sarà valida per la ventesima giornata del campionato di Serie A.

Sarà possibile vedere la gara in diretta in esclusiva su DAZN per tutti gli abbonati. La diretta sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky, per gli abbonati al servizio “Zona DAZN”.