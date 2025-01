Kvaratskhelia: “Al PSG per il progetto, ho parlato con Donnarumma prima di venire”

Le prime parole di Kvicha Kvaratskhelia da giocatore del Paris Saint-Germain

Come già noto, Kvicha Kvaratskhelia è ufficialmente un nuovo giocatore del PSG. Il georgiano ha prima voluto salutare Napoli con un lungo messaggio sui social, per poi presentarsi ai suoi nuovi tifosi.

Nella giornata di oggi, sabato 18 gennaio, l’esterno ha rilasciato la sua prima intervista a Psg Tv, il canale ufficiale del club parigino.

Il classe 2001 ha parlato dei motivi che lo hanno spinto a dire sì a questa nuova avventura, di Luis Enrique e del rapporto con Donnarumma,

Di seguito le sue prime parole.

Kvaratskhelia: “Il PSG tra le migliori squadre al mondo”

Quella del Paris Saint-Germain è stata una chiamata a cui non ha potuto dire di no Kvaratskhelia:”È un onore poter indossare la maglia del Psg. Per me è un sogno giocare per una delle squadre più grandi del mondo. Sono molto orgoglioso, è un sogno e combatteremo insieme per realizzare i nostri sogni. Sono molto felice“.

Il nuovo numero 7 parigino ha poi proseguito: “Il progetto è ciò che mi ha convinto a venire qui. So cosa vuole raggiungere il club e come funziona con i giocatori. È in linea con chi sono, molti grandi giocatori hanno giocato qui, quindi non ci ho pensato molto quando ho avuto l’opportunità di venire a Parigi“.

Kvara: “Ho parlato con Donnarumma prima di venire a Parigi”

Tra i motivi che lo hanno spinto ad accettare il PSG anche altre due vecchie conoscenze della Serie A: “Conosco alcuni giocatori come Fabian Ruiz con cui ho giocato al Napoli. E conosco Gigio Donnarumma, con cui ho parlato prima di venire al Paris Saint-Germain”.

Infine, il georgiano ha parlato del suo nuovo allenatore: “Luis Enrique è uno dei migliori allenatori al mondo, so che imparerò molto lavorando con lui e sono molto felice di essere allenato da lui. I tifosi del Psg? Voglio incontrarli presto e non vedo l’ora di provare grandi emozioni con loro. Sono molto felice di unirmi a loro qui e li vedrò presto”.